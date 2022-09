W Polsce brakuje 150 tys. pracowników. Rusza nowa kampania Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką zachęcająca do zatrudniania uchodźców i uchodźczyń

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce brakuje prawie 150 tys. pracowników. Jednocześnie na każde zlikwidowane miejsce pracy przypadają 2,1 nowo utworzone. Jak wynika z miesięcznego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Banku Gospodarstwa Krajowego, niedostępność pracowników stanowi ważną lub bardzo ważną barierę w prowadzeniu firmy dla połowy przedsiębiorców.

Dziś są uchodźcami i uchodźczyniami. Jeśli damy im szansę - jutro będą świetnymi pracownikami, przedsiębiorczymi właścicielkami firm, podatnikami, atrakcyjnymi konsumentkami i inwestorami. Zatrudnianie uchodźców i tworzenie miejsc bez granic to szansa na lepsze życie nie tylko dla przesiedleńców, ale każdego z nas. Nie będę zaprzeczać – tak ogromna liczba nowych mieszkańców to ogromne wyzwanie społeczne i finansowe. Ale musimy ponieść pewne koszty, by mówić o zyskach. I nasza kampania jest właśnie o tym – że razem wszyscy jesteśmy silniejsi - mówi Olga Legosz, współzałożycielka Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką.

Najwięcej wolnych miejsc pracy według GUSu jest w sektorach przemysłu, budownictwa, handlu i naprawy pojazdów samochodowych, transportu i magazynowania, działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Niemal ¼ wszystkich wolnych miejsc pracy stanowią te zaliczane do szerokiej grupy stanowisk określanych jako specjaliści. Z kolei największy wzrost liczby wolnych miejsc pracy odnotowano w sektorze informacji i komunikacji. Niemal 85 proc. podmiotów dysponujących wolnymi miejscami pracy to firmy prywatne. Tymczasem stopa bezrobocia w Polsce wynosi aktualnie niecałe 5 proc. i jest najniższa od 32 lat. Dodatkowo badania wskazują, że wśród zatrudnianych uchodźców i uchodźczyń wskaźnik rotacji jest znacznie niższy niż wśród pozostałych pracowników, a Europejczycy chętniej korzystają z usług firm zatrudniających uchodźców - częściej wybiera je aż 80 proc. europejskich konsumentów między 18 a 35 rokiem życia.

Odpowiedzią na problemy przedsiębiorców ze znalezieniem pracowników jest zatrudnianie cudzoziemców – imigrantów i uchodźców – mówi Andrzej Pacek, Dyrektor Oddziału NatWest Group w Polsce, partner kampanii – Różnorodność kulturowa i etniczna jest dla Polaków stosunkowo nowym zjawiskiem, które nadal wymaga oswojenia. A oswajać warto, ponieważ włączenie cudzoziemców w nasz rynek pracy to korzyść zarówno dla firm, jak i dla polskiej gospodarki, której rozwój brak pracowników zwyczajnie hamuje. Eksperci szacują, że już teraz Polska jest w stanie znaleźć zatrudnienie nawet dla pół miliona uchodźców. Rynek jest więc niezwykle chłonny. Dzięki współpracy wszyscy będziemy silniejsi, dlatego potrzebujemy budować wśród Polaków i polskich przedsiębiorców świadomość i otwartość.

O kampanii

Kampania „Silniejsi Razem” jest inicjatywą Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, najstarszej w Polsce fundacji promującej przedsiębiorczość. Realizowana jest przy wsparciu Partnerów: NatWest Group w Polsce oraz Urzędu Miasta st. Warszawy.

Na stronie kampanii można zapoznać się z artykułami merytorycznymi na poruszany w kampanii temat oraz najlepszymi praktykami prezentowanymi przez przedstawicieli firm zatrudniających wielu cudzoziemców, m.in. Żabki, PepsiCo, czy Orange.